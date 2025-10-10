Про таке журналістам Суспільного розповіли місцеві мешканці та родичі постраждалої сім'ї, передає 24 Канал.

До теми Цинічний удар ворога по Києву: постраждало понад десяток людей

Що відомо про трагічну загибель дитини в Запоріжжі?

В одному з районів міста ракета влучила у приватний сектор. Внаслідок удару повністю зруйнований житловий будинок, на місці спалахнула пожежа.

Рятувальники дістали з-під завалів 7-річного хлопчика й передали його медикам, однак у лікарні він помер від тяжких травм. ️

Місце влучання ворожого снаряду в Запоріжжі / Відео 5 Редакція

Швидка приїхала, дитину винесли мертву майже, пульс прощупувався. Боролися лікарі, але не врятували. Вони купили будинок на початку весни,

– місцева жителька Ніна розповіла про сім'ю, чий дім зруйнував російський снаряд.

Батько загиблої дитини нині перебуває у складному стані в лікарні. За словами пані Олени, родички постраждалої сім'ї, тато хлопчика Григорій тільки навесні повернувся з російського полону, де пробув три роки.

Він обороняв Маріуполь. Зараз лікарі борються за життя захисника.

Постраждала від атаки жінка, яка втратила свого сина, поділилася жахливою історією нічної атаки. Вночі на неї впала стеля, жінка почула крики своєї дитини.

Старша донька жінки змогла врятуватися.

Що відомо про наслідки нічних атак на Запорізьку область?

Близько першої години ночі російські війська почали масований обстріл Запоріжжя. Атаки тривали у кілька хвиль – спочатку над містом кружляли дрони, а близько четвертої ранку поцілили керовані авіабомби та крилаті ракети.

За даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, загалом по Запоріжжю росіяни застосували вісім "шахедів", п'ять ракет і п'ять КАБів.

Наразі відомо, що загалом 7 людей дістали поранення, серед них – співробітник ДСНС. По допомогу звернулися зокрема 46-річний чоловік та 35 річний рятувальник.

Російський удар по Запоріжжю 10 жовтня / Фото ЗОВА, ДСНС

Від вибухів пошкоджено 12 багатоповерхових будинків і 8 приватних осель.

Через обстріли виникли перебої з подачею газу, тож мешканців просять тимчасово зменшити споживання. Частково обмежено рух через ДніпроГЕС. Також зайнялася газова труба поблизу багатоповерхівки.

Як ворог тероризував Україну вночі 10 жовтня?