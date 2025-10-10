Про це пише 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію.
Які наслідки атаки в Кіровоградській області?
Російська атака на Кіровоградщину призвела до знеструмлення Обласного комунального виробничого підприємства "Дніпро-Кіровоград". Після обстрілу по регіону у водомережі знизився тиск, тож система почала працювати в економному режимі. Якщо ситуація не покращиться, то воду привезуть до людей.
Якщо енергопостачання найближчим часом не відновиться, будемо змушені зупинити водогін і підвозити воду цистернами. Відтак просимо вас зробити запас води,
– йдеться в повідомленні.
Зазначимо! О 06:46 10 жовтня у Світловодську, що на Кіровоградщині, чули гучні вибухи. Тоді на область летіли російські крилаті ракети. Жителів закликали бути готовими до можливих відключень світла.
Де ще є проблеми з електро- та водопостачанням через російські обстріли?
На Полтавщині внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів. Довелося запровадити графіки аварійних відключень. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.
Унаслідок російської атаки на Київщину без світла залишається близько 28 000 родин. Під час російської атаки було пошкоджено будинки, магазин та автівки.
У Дніпрі, Кам’янському та в Криворізькому районі під ударом також була енергетична інфраструктура.
Вночі Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання однієї з теплових енергостанцій.
У Запоріжжі під час атаки було пошкоджено 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору. Постраждала газова інфраструктура.
Цієї ночі для атаки росіяни використали понад 460 дронів та більше ніж 30 ракет. Володимир Зеленський закликав до рішучих дій з боку США, Європи та країн G7 для захисту цивільної інфраструктури України.