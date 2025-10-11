Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Константиновской МВА Сергей Горбунов.

Смотрите также Враг ударил дронами по авто Черниговоблэнерго: в Минэнерго сообщили имена погибших

Какие последствия удара по Константиновке?

В результате российского авиаудара 11 октября по Константиновке Донецкой области погибли двое мирных жителей. Еще пятеро гражданских получили ранения различной степени тяжести.

По предварительным данным городских властей, враг запустил авиабомбу типа ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма. Там в момент атаки находились местные жители. Раненых доставили в больницу города Дружковка.

Последствия российского террора / Фото Донецкой ОВА

В результате взрыва поврежден фасад Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви,

– сообщил Горбунов.

Кроме самого храма повреждены также девять частных домов.

Еще один человек, пострадавший от другого вражеского удара КАБом, самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу в Дружковке.

По данным начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, полицейские на месте террора обнаружили 2-летнего мальчика. Его эвакуировали в Краматорск.

Последние смертельные удары России: что известно?