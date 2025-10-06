Стало известно, когда с ними попрощаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Зимноводовский сельский совет.
Когда попрощаются с жертвами атаки на Лапаевку?
Первые прощание с жертвами российского удара пройдет во вторник, 7 октября, в Зимноводовской общине.
68-летнюю Константинову Любовь Геннадьевну и 71-летнего Константинова Михаила Федоровича проведут в последний путь в церкви Святого Иоанна Богослова в селе Зимняя Вода.
Начало похорон – в 13:30. Похоронят их на сельском кладбище.
А в среду, 8 октября, в селе Мшана попрощаются с 40-летней Константиновой Ульяной Игоревной и 15-летней Грицив Анастасией Владимировной.
Подробную информацию о чин похорон Зимноводовский сельский совет сообщит позже.
Память о невинно убитых навсегда останется в наших сердцах,
– написали в общине.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким жертв российского удара по Лапаевке. Вечная память!
Что известно об атаке 5 октября?
В ночь на 5 октября Россия атаковала Украину 549 средствами воздушного нападения, в частности, 496 ударными БпЛА, 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", 42 крылатыми ракетами Х-101/"Искандер-К", 9 крылатыми ракетами "Калибр".
Во время этой атаки над западными областями, в частности над Львовской областью, фиксировали разведывательные спутники Китая. Ранее предполагали, что китайская сторона может делиться с россиянами спутниковыми данными для ударов по Украине.
Той ночью основной удар России пришелся на Львовскую область. Особенно пострадали районы Левандовка и Рясное во Львове, возникло возгорание в индустриальном парке Sparrow, где был склад польских брендов одежды.