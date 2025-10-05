На Львовщине более пяти с половиной часов раздавались сигналы воздушной тревоги – до 9:08. Ведущая 24 Канала Ирина Узлова рассказала, как город и область пережили тяжелые ночь и утро.

Важно Весь город в дыму, часть – без света: все об одной из самых массированных атак России по Львову

Какие районы Львова больше всего пострадали из-за атаки?

Одним из мест атаки врага во Львове стал район Левандовка, что наиболее пострадал. Именно в этом районе из-за атаки возник пожар в индустриальном парке Sparrow. Это – гражданский объект, на территории которого нет никакой военной инфраструктуры.

Судя по столбам дыма, повреждения здесь не маленькие. Как сообщают местные паблики, Путин повоевал с вещами польских брендов – с джинсами, кофточками и тому подобное. Это, как всегда, "законные военные цели" для врага,

– отметила ведущая.

Возле этого места ограничено движение транспорта из соображений безопасности и из-за работы спасателей, которые борются с ликвидацией последствий ударов.

Левандовка – это большой жилой район Львова, рядом расположен жилой район Рясное, который тоже стал одной из наиболее пострадавших точек удара российского агрессора. Там, как и в Левандовке, есть отключения света.

Все службы сейчас работают на местах – курсируют машины скорой, спасатели привлечены на местах, чтобы тушить пожар. Но, к большому сожалению, стопы дыма еще увеличиваются, поэтому очевидно, что еще есть очаги возгорания, – подчеркнула Ирина Узлова.

Также значительные разрушения зафиксированы в жилом секторе в Лапаевке, что неподалеку от Львова. Есть информация, что там погибли два человека и еще двое получили травмы. Однако информация о последствиях комбинированной атаки еще уточняются. Так по данным на 10:13, на Львовщине погибли 4 человека и еще 4 получили травмы.

После отмены воздушной тревоги постепенно начинает работать общественный транспорт. Однако, как предупредил мэр Львова Андрей Садовый, возможны незначительные задержки.

Что известно об атаке на Львов и Львовскую область?