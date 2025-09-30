Таку думку в етері 24 Каналу озвучив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, опозиціонер Павло Латушко, зазначивши, що самопроголошений президент Білорусі має один страх. Також йому варто довести відданість росіянам.

За словами заступника керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, слова Лукашенка важко сприймати як погрози чи навіть дезінформацію.

Лукашенко дуже боїться і переживає, що його літак хтось може збити. Навіть коли він літав у 2020 році, на землі приймали превентивні заходи та зачищали її, поки зверху летів літак. Зараз він говорить про мирне небо над Білоруссю, але літає з супроводом військового літака,

– наголосив він.

Крім того, така заява має ще дві причини: білоруський диктатор намагається продекларувати щось Польщі та іншим країнам НАТО, а також він має розвести істерію на російському телебаченні та довести росіянам, що він підтримує їхню пропаганду щодо "нападу з боку Альянсу".

Латушко зауважив, що фраза про "всі гроші" є дуже показовою – Росія з підтримкою Білорусі готова продовжувати війну на виснаження країн. Однак варто зважати, що якщо в Білорусі будуть затримуватись зарплати та не буде продуктів, це може викликати складнощі для Лукашенка з боку народу.

Останні дивні заяви Лукашенка: коротко