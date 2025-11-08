Полковник Вооруженных сил США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности США Марк Тот объяснили 24 Каналу, что Путин использует Беларусь для отвлечения внимания и запугивания НАТО и Балтийских стран. Однако это только усиливает ответ Запада.
Насколько Беларусь вовлечена в войну против Украины?
Российские войска вторглись в Украину именно из Беларуси, а вертолетные атаки на Киевскую область осуществлялись с белорусских аэродромов. Оттуда же запускали баллистические ракеты и эвакуировали раненых российских солдат.
Лукашенко понимает: если Путин потерпит поражение, он тоже проиграет. Он считает Польшу угрозой и постоянно угрожает ядерным оружием. Это слова испуганного человека. Беларусь – не миротворческая, а оккупационная сила, и все западные страны это понимают,
– отметил Мир.
В 2014 году, когда Россия оккупировала Донецкую и Луганскую области и захватила Крым, Лукашенко продемонстрировал Путину свою лояльность.
"Путин, загнан в угол, отчаянно нуждается в отвлечении внимания и использует для этого Беларусь", – объяснил Марк Тот.
Являются ли действия Минска сознательной провокацией против Запада?
Таким маневром отвлечения стали более 60 метеозондов, запущенных из воздушного пространства Беларуси.
Они нарушили воздушное пространство Литвы и вызвали задержку 170 рейсов в литовских аэропортах. Минск утверждал, что это контрабанда сигарет, но Литва считает инцидент преднамеренным.
Также в сентябре, несмотря на серьезные военные неудачи в Украине, Россия провела в Беларуси учения "Запад-2025", которые проходят каждые четыре года.
Это демонстрация намерения противостоять НАТО – прямое послание Западу. Но это не работает. Каждая попытка выйти из тупика только вызывает более сильный ответ со стороны НАТО, Польши и Балтийских государств,
– подчеркнул Тот.
Литва на месяц закрыла воздушное пространство для рейсов из Беларуси и угрожает помешать железнодорожному сообщению, что нанесет удар по белорусской экономике.
Что еще известно об участии Беларуси в войне против Украины?
- Лукашенко отдал приказ привести белорусскую армию в состояние боевой готовности. В то же время он пытается вести игру на трех фронтах – с Китаем, США и Россией, заявляя о своем влиянии на Путина и предотвращения применения ядерного оружия.
- Зеленский заявил, что Лукашенко пытается отвлечь внимание украинцев своими "добрыми" словами. Президент напомнил о ракетах, запущенных из Беларуси, и подчеркнул, что Лукашенко будет нести ответственность за союз с Россией.
- Лукашенко объявил о размещении в Беларуси российского ракетного комплекса "Орешник" и угрожает Европе ракетными ударами. Беларусь заменила старое ядерное вооружение на новое от России.