Полковник Вооруженных сил США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности США Марк Тот объяснили 24 Каналу, что Путин использует Беларусь для отвлечения внимания и запугивания НАТО и Балтийских стран. Однако это только усиливает ответ Запада.

Смотрите также: МиГ-31К снова терроризировал Украину: как работает этот самолет с "Кинжалами" в воздушном пространстве

Насколько Беларусь вовлечена в войну против Украины?

Российские войска вторглись в Украину именно из Беларуси, а вертолетные атаки на Киевскую область осуществлялись с белорусских аэродромов. Оттуда же запускали баллистические ракеты и эвакуировали раненых российских солдат.

Лукашенко понимает: если Путин потерпит поражение, он тоже проиграет. Он считает Польшу угрозой и постоянно угрожает ядерным оружием. Это слова испуганного человека. Беларусь – не миротворческая, а оккупационная сила, и все западные страны это понимают,

– отметил Мир.

В 2014 году, когда Россия оккупировала Донецкую и Луганскую области и захватила Крым, Лукашенко продемонстрировал Путину свою лояльность.

"Путин, загнан в угол, отчаянно нуждается в отвлечении внимания и использует для этого Беларусь", – объяснил Марк Тот.

Являются ли действия Минска сознательной провокацией против Запада?

Таким маневром отвлечения стали более 60 метеозондов, запущенных из воздушного пространства Беларуси.

Они нарушили воздушное пространство Литвы и вызвали задержку 170 рейсов в литовских аэропортах. Минск утверждал, что это контрабанда сигарет, но Литва считает инцидент преднамеренным.

Также в сентябре, несмотря на серьезные военные неудачи в Украине, Россия провела в Беларуси учения "Запад-2025", которые проходят каждые четыре года.

Это демонстрация намерения противостоять НАТО – прямое послание Западу. Но это не работает. Каждая попытка выйти из тупика только вызывает более сильный ответ со стороны НАТО, Польши и Балтийских государств,

– подчеркнул Тот.

Литва на месяц закрыла воздушное пространство для рейсов из Беларуси и угрожает помешать железнодорожному сообщению, что нанесет удар по белорусской экономике.

Что еще известно об участии Беларуси в войне против Украины?