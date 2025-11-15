Такое заявление сделал экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Илья Павленко на IV Форуме имени Острожских 2025. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Смотрите также Трамп возвращает Беларусь в игру: зачем США собственный трек с Лукашенко

Чего боится Лукашенко?

Бывший заместитель руководителя ГУР МО объяснил, что спецслужбы Беларуси, которые задействованы в спецоперациях против Украины, в частности кибероперациях и ИПСО, полностью подконтрольны россиянам, однако значительно слабее.

По его словам, они в основном специализируются на разведке в киберпространстве, в том числе по Европе и в приграничье Украины, а не на атаках. И хотя угроза существует, однако она идет не от режима в Беларуси, а от России.

Впрочем, как отметил генерал-майор, белорусский диктатор имеет свои слабые места. Он считает, что самым большим страхом для Александра Лукашенко остается возможное принуждение привлечения его страны к войне в Украине.

Чтобы избежать непосредственного участия в боевых действиях или провокациях, как отмечается, Александр Лукашенко пытается создать такие условия, которые бы постоянно доказывали Владимиру Путину, что он является полезным для него.

Поэтому он в страшном сне видит, что ему поступят какие-то задачи начинать эскалацию. И ради этого он отдает предпочтение развитию экономики, которая, по оценкам экспертов, потеряла половину от запланированного роста на 2026 год, а это же только начало,

– пояснил Илья Павленко.

Как Россия использует Беларусь?