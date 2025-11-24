З такою заявою самопроголошений президент Білорусі виступив на нараді з губернатором Ярославської області Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське ЗМІ "Пул Первого".

Що сказав Лукашенко про війну в Україні?

Олександр Лукашенко заявив, що війна Україні може завершитися незабаром. Проте точних термінів він не назвав.

Він упевнений що після закінчення війни Білорусь зможе "зайнятись своїми справами", а білорусам від того "житиметься краще".

Закінчимо цю тягомотину, я думаю, найближчим часом в Україні та займемося своїми справами,

– сказав Лукашенко.

Білоруський лідер, за даними пропагандистських ЗМІ, також висловив свою думку щодо американського мирного плану. За словами Лукашенка, Мінськ готовий виконувати план, якщо його долучать до нього.

