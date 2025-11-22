В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов розповів, що історія Марії Мисюк була дуже відома. Тоді дівчина мала лише 16 років. Два роки вона провела за гратами у колонії загального режиму, а тепер повернулася додому, передає 24 Канал.

Що відомо про звільнену з Білорусі Марію Мисюк?

Навесні 2024 року білоруські силовики затримали Марію разом із ще шістьма підлітками. Влада Білорусі звинуватила їх у "тероризмі", проте ці звинувачення вважаються безпідставними.

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", 29 квітня на державному телеканалі ОНТ вийшов пропагандистський фільм під назвою "Діти на прицілі. Завербовані ворогом", де йшлося про нібито затримання сімох неповнолітніх за "співпрацю з українськими спецслужбами".

Деяким підліткам приписували "акт тероризму" та "держзраду".

У сюжеті йшлося, що шестеро підлітків створили анархістський осередок "Чорні солов'ї", яким керувала тоді 16-річна Марія Мисюк.

Білоруські пропагандисти заявляли, що група планувала диверсії в Білорусі та Росії. Вони стверджували, що Марія переїхала до Білорусі з родиною у 2022 році та організувала анархістське угруповання для підготовки терактів. Також у фільмі повідомляли, що Марія нібито переписувалася онлайн із "кураторкою Марічкою", яка давала їй інструкції з виготовлення вибухівки та коктейлів Молотова.

Кооридинаційний штаб оприлюднив кадри повернення Марії в Україну. Дівчина була шокована і не могла стримати емоцій. Каже, думала, що її везуть розстрілювати у ліс. На запитання, як вона зараз себе почуває, Марія відповіла: "Дуже добре". Дівчину зустрів особисто очільник ГУР Кирило Буданов, що теж її порадувало.

Марія Мисюк повернулася в Україну і зустрілася з Будановим: дивіться відео

Що відомо про звільнення 31 українця з Білорусі?