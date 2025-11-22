В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что история Марии Мисюк была очень известна. Тогда девушке было всего 16 лет. Два года она провела за решеткой в колонии общего режима, а теперь вернулась домой, передает 24 Канал.
Что известно об освобожденной из Беларуси Марии Мисюк?
Весной 2024 года белорусские силовики задержали Марию вместе с еще шестью подростками. Власти Беларуси обвинили их в "терроризме", однако эти обвинения считаются безосновательными.
По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", 29 апреля на государственном телеканале ОНТ вышел пропагандистский фильм под названием "Дети на прицеле. Завербованные врагом", где говорилось о якобы задержании семерых несовершеннолетних за "сотрудничество с украинскими спецслужбами".
Некоторым подросткам приписывали "акт терроризма" и "госизмену".
В сюжете говорилось, что шестеро подростков создали анархистскую ячейку "Черные соловьи", которой руководила тогда 16-летняя Мария Мисюк.
Белорусские пропагандисты заявляли, что группа планировала диверсии в Беларуси и России. Они утверждали, что Мария переехала в Беларусь с семьей в 2022 году и организовала анархистскую группировку для подготовки терактов. Также в фильме сообщали, что Мария якобы переписывалась онлайн с "кураторкой Маричкой", которая давала ей инструкции по изготовлению взрывчатки и коктейлей Молотова.
Координационный штаб обнародовал кадры возвращения Марии в Украину. Девушка была шокирована и не могла сдержать эмоций. Говорит, думала, что ее везут расстреливать в лес. На вопрос, как она сейчас себя чувствует, Мария ответила: "Очень хорошо". Девушку встретил лично глава ГУР Кирилл Буданов, что тоже ее порадовало.
Что известно об освобождении 31 украинца из Беларуси?
- Вследствие успешных переговоров с белорусской стороной Украине удалось вернуть своих граждан, которые удерживались на территории Республики Беларусь.
- В возвращении украинцев домой участвовали США.
- Самому старшему освобожденному – 58 лет. Среди тех, кого вернули, есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.