Таку заяву зробила його прессекретарка Наталія Ейсмонт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруське пропагандистське агентство "БЕЛТА".

Про що заявили у Білорусі?

Речниця Наталія Ейсмонт заявила державному каналу "Беларусь 1", що Олександр Лукашенко у суботу, 22 листопада, нібито помилував 31 громадянина України, а також двох католицьких священників.

За її словами, таке рішення ухвалили на прохання української сторони "з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту" в Україні, "керуючись принципами гуманізму і як жест доброї волі".

Водночас детальної інформації стосовно "помилуваних" осіб наразі не вказують. Наталія Ейсмонт лише додала, що "буквально зараз, у ці хвилини відбувається передача" цих людей українській стороні.

Наш президент поступово виступає за стабілізацію ситуації в регіоні, налагодження діалогу між усіма державами та розв'язання спірних питань. Переговори з різними країнами й насамперед Сполученими Штатами Америки зараз перебувають в активній фазі,

– сказала вона.

Зверніть увагу! Українська сторона наразі не коментувала відповідну інформацію. 24 Канал намагається взяти офіційний коментар.