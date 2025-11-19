Які плани має Білорусь щодо АЕС?

І це попри те, що чинне виробництво електроенергії повністю покриває попит, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте також "Бачить це у страшному сні": ГУР розкрило найбільший страх Лукашенка

Це відбувається значною мірою завдяки штучному стимулюванню споживання. Таким чином хочуть уникнути профіциту.

Дані 2022 року свідчать: два блоки БелАЕС уже формували близько 5 % надлишків генерації. Влада країни все збільшувала навантаження на мережу, зокрема через перехід на електроопалення. Проте це не створило потреби в додатковій атомній потужності.

А у 2024 році споживання електроенергії досягло 43,2 мільярда кіловатів на годину. При цьому АЕС забезпечувала 40 % попиту.

Будівництво нового блоку знову призведе до профіциту, який Білорусі фактично нікуди експортувати,

– пояснили у розвідці.

Обіцянки щодо заміщення 4,5 мільярда кубометрів газу щороку також не стали правдою. У 2023 році імпорт російського газу становив 17 мільярдів кубометрів – лише на 2 мільярдів менше, ніж у 2021-му.

У Мінську заявили, що зберігатимуть ті самі обсяги закупівель. І це свідчить про відсутність реального зниження залежності.

БелАЕС будували переважно за рахунок російського кредиту. Із 6,838 мільярда доларів фінансування 5,36 мільярда – це позика від Кремля.

Фактично білоруси платять як за електроенергію, так і за кредит на її виробництво,

– уточнили у СЗР України.

Зауважте! Новий енергоблок також фінансуватиметься за допомогою російського боргу, що збільшить навантаження на бюджет і платників податків.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко планує постачати електрику на окуповані Росією українські території. Про це писало медіа Білорусі "Белта".

Лукашенко заявив про намір будівництва нової АЕС на сході Білорусі, зокрема для забезпечення електроенергією "нових регіонів" Росії, яку окупував Кремль. Йдеться про Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області.

Зверніть увагу! Згідно з його слів, якщо буде ухвалене рішення, то Мінськ відразу почне ставити новий енергоблок або нову станцію.

Що відбувається з економікою країни?