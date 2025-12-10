Про те, яку роль можуть відігравати ці кулі та чим це загрожує Литві та союзникам, в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. Він пояснив, що за такими пусками може стояти розвідка та збирання даних для майбутніх ударів, а не лише провокації Лукашенка.

Навіщо Білорусь запускає повітряні кулі в бік Литви?

На перший погляд, історія з повітряними кулями з Білорусі виглядає як дивна витівка Олександра Лукашенка. Але ці запуски можуть бути елементом розвідки і працювати подібно до безпілотників, навіть якщо самі кулі формально не вважаються військовою ціллю. На борту таких куль можуть розміщувати апаратуру для радіорозвідки, а також фото- і відеофіксації військових об'єктів у країнах Балтії.

Такі шари можуть виконувати розвідувальну функцію аж до зняття так званої цифрової карти місцевості,

– пояснив полковник запасу.

Якщо після збиття таких куль на них знайдуть подібне обладнання, це вже означатиме підготовку до ударів по цьому напрямку. Світан порівняв ситуацію з тим, як Росія заповнила європейський простір безпілотниками, що знімають підходи до цілей на відео і фото. Потім ці дані завантажують у пам'ять ракет і ударних дронів, які вже несуть бойову частину.

Як Литва та союзники можуть реагувати на повітряні кулі?

Роман Світан пояснив, що першим кроком для Литви та інших країн Балтії є збивати такі кулі ще в повітрі. Вони можуть нести розвідувальне обладнання або навіть боєзаряд, тож сприймати їх як безпечну "витівку" Лукашенка не можна. Ідеться про елемент військової підготовки, а не про безпечну акцію.

Як цьому протидіяти? Однозначно знищувати ці шари, вони можуть нести бойове навантаження, їх як мінімум треба збивати,

– сказав Світан.

Після цього, зауважив Світан, до справи мають підключатися політичні та юридичні механізми Європи. Це стосується санкційного і судового тиску на режим Лукашенка, щоб змусити його припинити такі запуски. Така реакція має показати, що використання повітряних куль у військових цілях не залишиться без наслідків для білоруської влади.

Що відомо про порушення повітряного простору Литви