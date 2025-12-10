О том, какую роль могут играть эти шары и чем это грозит Литве и союзникам, в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, что за такими пусками может стоять разведка и сбор данных для будущих ударов, а не только провокации Лукашенко.
Смотрите также Мирный план в ближайшее время финализируем и передадим США, – Зеленский
Зачем Беларусь запускает воздушные шары в сторону Литвы?
На первый взгляд, история с воздушными шарами из Беларуси выглядит как странная выходка Александра Лукашенко. Но эти запуски могут быть элементом разведки и работать подобно беспилотникам, даже если сами шары формально не считаются военной целью. На борту таких шаров могут размещать аппаратуру для радиоразведки, а также фото- и видеофиксации военных объектов в странах Балтии.
Такие слои могут выполнять разведывательную функцию вплоть до снятия так называемой цифровой карты местности,
– пояснил полковник запаса.
Если после сбивания таких шаров на них найдут подобное оборудование, это уже будет означать подготовку к ударам по этому направлению. Свитан сравнил ситуацию с тем, как Россия заполнила европейское пространство беспилотниками, снимающими подходы к целям на видео и фото. Затем эти данные загружают в память ракет и ударных дронов, которые уже несут боевую часть.
Как Литва и союзники могут реагировать на воздушные шары?
Роман Свитан объяснил, что первым шагом для Литвы и других стран Балтии является сбивать такие шары еще в воздухе. Они могут нести разведывательное оборудование или даже боезаряд, поэтому воспринимать их как безопасную "выходку" Лукашенко нельзя. Речь идет об элементе военной подготовки, а не о безопасной акции.
Как этому противодействовать? Однозначно уничтожать эти слои, они могут нести боевую нагрузку, их как минимум надо сбивать,
– сказал Свитан.
После этого, заметил Свитан, к делу должны подключаться политические и юридические механизмы Европы. Это касается санкционного и судебного давления на режим Лукашенко, чтобы заставить его прекратить такие запуски. Такая реакция должна показать, что использование воздушных шаров в военных целях не останется без последствий для белорусских властей.
Что известно о нарушении воздушного пространства Литвы
- 9 декабря в Литве ввели чрезвычайное положение из-за контрабанды из Беларуси с помощью воздушных шаров, которые мешают работе Вильнюсского аэропорта и создают угрозу гражданской авиации. Режим позволяет привлекать военные подразделения и усиливает действия против организаторов этой деятельности.
- В ночь на 24 ноября со стороны Беларуси зафиксировали более 40 метеозондов, из-за чего Вильнюсский аэропорт дважды закрывали: с 18:55 до 00:25 и с 01:40 до 03:25; отменили 18 рейсов, еще 10 перенаправили в Каунас, Варшаву и Ригу, более тысячи пассажиров пришлось везти автобусами.
- Часть воздушных шаров зафиксировали также в воздушном пространстве Латвии, где радары показали более 30 объектов; по состоянию на утро 24 ноября в Литве нашли шесть шаров, поиски продолжались, а решение о совместной реакции с соседними странами планировали принять в понедельник.