Частину повітряних об'єктів зафіксували й у небі над Латвією. Про це пише 24 канал із посиланням на LRT.

Що відомо про нашестя повітряних куль у Литві?

В ніч на 24 листопада Литва знову зіштовхнулась із масштабним вторгненням метеозондів, запущених із Білорусі.

Глава Національного центру кризового управління Вільмантас Віткаускас розповів, що внаслідок атаки протягом останньої доби аеропорт у Вільнюсі двічі призупиняв свою роботу. Також він повідомив, що запуски повітряних куль з Білорусі почались 23 листопада близько 17:00 та тривали до 02:00. За його словами, це була найнапруженіша ніч в листопаді – у повітряному просторі Литви зафіксували понад 40 таких об'єктів.

Закриття повітряного простору було спричинене саме тривалими масштабами та інтенсивністю запусків метеозондів, і тому довелося спочатку закрити його приблизно на п’ять годин, а потім продовжити,

– сказав Віткаускас.

Керівник відділу комунікацій Литовських аеропортів Віталія Роче повідомила, що унаслідок інциденту було скасовано 18 рейсів, ще 10 перенаправлено. Сім з них приземлилися в Каунасі, один у Варшавському аеропорту та ще два у Ризькому. Вона додала, що понад тисячу пасажирів довелось перевезти автобусами з Каунаса до Вільнюса та навпаки. Крім того, близько 11 рейсам змінили час вильоту, ще 4 літаки із приблизно 600 пасажирами чекають на свої рейси та мають вилетіти пізніше.

За інформацією видання, аеропорт був закритий з 18:55 23 листопада до 00:25 та з 01:40 до 03:25 24 листопада.

Звідки летіли повітряні кулі?

За словами Віткаускаса, поки що не зрозуміло, як контрабандні повітряні кулі потрапили до повітряного простору Литви, однак їх також зафіксували в сусідній країні.

Що, мабуть, також дуже важливо зазначити, так це те, що вся ця атака, ймовірно, розширилася до ширших географічних масштабів, і, наскільки нам відомо, наші латвійські сусіди також отримали понад 30 сповіщень на своїх радарах,

– сказав голова НКВЦ.

Він підкреслив, що масштаби провокації зростають і тепер торкаються не лише Литви, а й усього регіону. Відповідні рішення про спільну реакцію мають ухвалити в понеділок.

Станом на ранок 24 листопада було знайдено шість повітряних кульок, пошукові дії тривають.

Коли ще аеропорт у Вільнюсі призупиняв свою роботу?