Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.
Що відомо про тимчасове закриття аеропорту у Вільнюсі?
Спочатку було оголошено, що Вільнюський аеропорт буде зачинений з 21:42 26 жовтня до 01:40 27 жовтня. Пізніше час закриття перенесли до 03:40 за місцевим часом.
Сьогодні о 21:42 тимчасово зупинено рух повітряних суден в аеропорту Вільнюса. За попередньою інформацією, рішення про обмеження повітряного простору було прийнято через польоти повітряної кулі (куль) у напрямку аеропорту Вільнюса. Обмеження повітряного простору введено до 01:40,
– написали представники аеропорту.
Частину рейсів, яка мала прибути до Вільнюса, перенаправили до Каунаса та Риги. Згідно з розкладом прибуття, через закриття аеропорту були перенаправлені, відправлені або скасовані щонайменше 15 рейсів.
Державна прикордонна служба Литви (VSAT) повідомила, що у відповідь на запуск повітряних куль тимчасово закриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
"Близько 22:10 через повітряні кулі, які залетіли з Білорусі до Литви, призупинено пропуск транспортних засобів і людей через контрольні пункти Медінінкай і Шальчінінкай", – йшлося в повідомленні VSAT.
Через повторення інцидентів прем'єр-міністр Інга Ругінене скликає на понеділок засідання Національної комісії з безпеки. Вона зазначила, що під час зустрічі обговорюватимуть довгострокові кроки для подолання кризи та не виключила можливості ухвалити рішення про закриття пунктів Медінінкай і Шальчінінкай на тривалий період.
У президентській адміністрації своєю чергою заявили, що для стабілізації ситуації можуть розглянути також обмеження транзиту до Калінінграда й повне закриття кордону з Білоруссю.
До речі, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав в етері 24 Каналу, що станом на зараз загрози щодо наступу з Білорусі на Україну або країни Європи немає. Водночас зараз головна функція Білорусі для росіян – створювати напругу з Польщею та країнами Балтії.
Коли Литва призупиняла роботу аеропорту у Вільнюсі раніше?
Литва тимчасово закривала аеропорт у Вільнюсі та 2 пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через гелієві повітряні кулі, що залетіли в її повітряний простір і 26 жовтня. Литовська влада звинуватила в подіях контрабандистів і режим Олександра Лукашенка.
23 жовтня два російські літаки порушили повітряний простір Литви на 18 секунд, увійшовши з Калінінградської області. Винищувачі повітряного патрулювання НАТО одразу піднялися в повітря, і перебували у небі, доки російські літаки не залишили країну.
У Москві на своє зухвале порушення відповіли, що, мовляв, ні до чого не причетні. У Міноборони країни-агресорки стверджували, що їхні Су-30 здійснювали планові навчально-тренувальні польоти над Калінінградською областю і нібито нічиї кордони "не порушували".
Варто зазначити, що невідомі дрони також літали над Вільнюсом і 5 жовтня. Тоді аеропорт також закривали, а рейси перенаправили до Каунаса, Риги та Гданська.