Над литовською територією росіяни пробули 18 секунд. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Збройні сили Литви.
Що відомо про вторгнення російських літаків у Литву?
Литовська армія повідомила, що зафіксувала у своєму повітряному просторі 2 російські літаки. Вони увійшли з Калінінградської області.
Інцидент стався приблизно о 18:00.
Повітряні сили Литви зафіксували порушення державного кордону поблизу Кібартаю – літак Су-30 Російської Федерації та літак-заправник Іл-78, які, можливо, проводили навчання з дозаправки в Калінінградській області, пролетіли над територією Литви приблизно на 700 метрів та залишили її, перебуваючи в повітряному просторі Литви близько 18 секунд,
– йдеться у заяві ЗС Литви.
Винищувачі повітряного патрулювання НАТО одразу піднялися в повітря.
"У відповідь на інцидент два винищувачі Eurofighter Typhoon Повітряних сил Іспанії, які виконували місію повітряного патрулювання НАТО, були підняті в повітря, вилетіли до місця порушення", – додала литовська сторона.
Літаки НАТО залишилися здійснювати повітряне патрулювання на місці інциденту.
Раніше Росія порушила повітряний простір Естонії
19 вересня три російські винищувачі залетіли у повітряний простір Естонії та перебували там 12 хвилин. Вони покинули країну лише після того, як піднялися у небо винищувачі НАТО.
У міноборони Росії цинічно заперечили, що порушили повітряний простір Альянсу. Кажуть, їхні літаки здійснили проліт над "нейтральними водами" Балтійського моря.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що збивати російські літаки треба лише в крайньому разі – якщо вони становлять очевидну загрозу.
Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу зауважив, що якби їх збили, "то потім довго б не залітали".