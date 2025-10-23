Про таке стало відомо із заяви Міністерства оборони Казахстану 23 жовтня, передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент у Казахстані?

За попередньою інформацією, вибух прогримів у віддаленій від населених пунктів місцевості. Уламки дрона знайшли на відкритій ділянці.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, також не зафіксували матеріальних збитків через безпілотник.

Наразі Міністерство оборони спільно з іншими державними структурами проводить перевірку, щоб дослідити обставини події та встановити, кому належав дрон.

Через це в Казахстані посилюють заходи безпеки в повітряному просторі. Зокрема, проводиться додатковий контроль за переміщенням повітряних об'єктів і запобігання несанкціонованим перетинам державного кордону.

Також тривають консультації з іноземними партнерами, яким, за припущеннями відомства, міг належати цей безпілотник.

Подібні випадки з невідомими дронами в небі країн-сусідів Росії