Про таке стало відомо із заяви Міністерства оборони Казахстану 23 жовтня, передає 24 Канал.
Що відомо про інцидент у Казахстані?
За попередньою інформацією, вибух прогримів у віддаленій від населених пунктів місцевості. Уламки дрона знайшли на відкритій ділянці.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, також не зафіксували матеріальних збитків через безпілотник.
Наразі Міністерство оборони спільно з іншими державними структурами проводить перевірку, щоб дослідити обставини події та встановити, кому належав дрон.
Через це в Казахстані посилюють заходи безпеки в повітряному просторі. Зокрема, проводиться додатковий контроль за переміщенням повітряних об'єктів і запобігання несанкціонованим перетинам державного кордону.
Також тривають консультації з іноземними партнерами, яким, за припущеннями відомства, міг належати цей безпілотник.
Подібні випадки з невідомими дронами в небі країн-сусідів Росії
На узбережжі Естонії 27 вересня місцевий житель натрапив на уламки безпілотника, які, ймовірно, прибило до берега з моря. Тоді місцева поліція розпочала перевірку у межах кримінального провадження, відкритого ще у 2022 році для збору доказів воєнних злочинів Росії проти України.
Тим часом у Норвегії над аеропортом Гардермуен, що біля Осло, зафіксували політ невідомого дрона. Через це влада тимчасово закривала повітряний простір над летовищем.
Ще один випадок стався у Фінляндії, в саме в місті Рованіємі. Там невідомий дрон порушив повітряний простір над гідроелектростанцією Валаякоскі.