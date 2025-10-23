О таком стало известно из заявления Министерства обороны Казахстана 23 октября, передает 24 Канал.

Что известно об инциденте в Казахстане?

По предварительной информации, взрыв прогремел в отдаленной от населенных пунктов местности. Обломки дрона нашли на открытом участке.

В результате инцидента никто не пострадал, также не зафиксировали материального ущерба из-за беспилотника.

Сейчас Министерство обороны совместно с другими государственными структурами проводит проверку, чтобы исследовать обстоятельства происшествия и установить, кому принадлежал дрон.

Поэтому в Казахстане усиливают меры безопасности в воздушном пространстве. В частности, проводится дополнительный контроль за перемещением воздушных объектов и предотвращения несанкционированных пересечений государственной границы.

Также продолжаются консультации с иностранными партнерами, которым, по предположениям ведомства, мог принадлежать этот беспилотник.

Подобные случаи с неизвестными дронами в небе стран-соседей России