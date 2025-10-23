О таком стало известно из заявления Министерства обороны Казахстана 23 октября, передает 24 Канал.
Что известно об инциденте в Казахстане?
По предварительной информации, взрыв прогремел в отдаленной от населенных пунктов местности. Обломки дрона нашли на открытом участке.
В результате инцидента никто не пострадал, также не зафиксировали материального ущерба из-за беспилотника.
Сейчас Министерство обороны совместно с другими государственными структурами проводит проверку, чтобы исследовать обстоятельства происшествия и установить, кому принадлежал дрон.
Поэтому в Казахстане усиливают меры безопасности в воздушном пространстве. В частности, проводится дополнительный контроль за перемещением воздушных объектов и предотвращения несанкционированных пересечений государственной границы.
Также продолжаются консультации с иностранными партнерами, которым, по предположениям ведомства, мог принадлежать этот беспилотник.
Подобные случаи с неизвестными дронами в небе стран-соседей России
На побережье Эстонии 27 сентября местный житель наткнулся на обломки беспилотника, которые, вероятно, прибило к берегу с моря. Тогда местная полиция начала проверку в рамках уголовного производства, открытого еще в 2022 году для сбора доказательств военных преступлений России против Украины.
Между тем в Норвегии над аэропортом Гардермуен, что возле Осло, зафиксировали полет неизвестного дрона. Поэтому власти временно закрывали воздушное пространство над аэропортом.
Еще один случай произошел в Финляндии, в именно в городе Рованиеми. Там неизвестный дрон нарушил воздушное пространство над гидроэлектростанцией Валаякоски.