Полиция и спасатели выясняют обстоятельства инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

Что известно о найденном дроне в Эстонии?

В субботу, 27 сентября, местный житель Эстонии наткнулся на обломок дрона иностранного происхождения. Это произошло на побережье природоохранной зоны Луйтемаа. Часть беспилотника, вероятно, вынесло из моря.

На месте работают Полиция безопасности (КаПо), Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент. Они собирают доказательства, чтобы установить, как обломок попал в Эстонию и как оказался в море.

На данный момент нет оснований считать, что дрон залетел в Эстонию или создавал угрозу безопасности полетов, и по имеющимся данным он не содержал взрывчатых веществ,

– говорится в заявлении полиции.

Инцидент проверяют в рамках уголовного дела, открытого еще в 2022 году для сбора доказательств агрессии России против Украины.

На днях в Европе участились случаи появления неизвестных беспилотников в воздушном пространстве разных стран. Так, военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала отметил, что маловероятно, что Кремль таким образом готовится к прямой войне с НАТО. По его словам, нарушение воздушного пространства стран Альянса является одним из элементов гибридного противостояния.

Где еще заметили дроны недавно?