Полиция и спасатели выясняют обстоятельства инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.
Что известно о найденном дроне в Эстонии?
В субботу, 27 сентября, местный житель Эстонии наткнулся на обломок дрона иностранного происхождения. Это произошло на побережье природоохранной зоны Луйтемаа. Часть беспилотника, вероятно, вынесло из моря.
На месте работают Полиция безопасности (КаПо), Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент. Они собирают доказательства, чтобы установить, как обломок попал в Эстонию и как оказался в море.
На данный момент нет оснований считать, что дрон залетел в Эстонию или создавал угрозу безопасности полетов, и по имеющимся данным он не содержал взрывчатых веществ,
– говорится в заявлении полиции.
Инцидент проверяют в рамках уголовного дела, открытого еще в 2022 году для сбора доказательств агрессии России против Украины.
На днях в Европе участились случаи появления неизвестных беспилотников в воздушном пространстве разных стран. Так, военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала отметил, что маловероятно, что Кремль таким образом готовится к прямой войне с НАТО. По его словам, нарушение воздушного пространства стран Альянса является одним из элементов гибридного противостояния.
Где еще заметили дроны недавно?
Вечером 26 сентября неизвестные беспилотники зафиксировали вблизи военных объектов в Дании. Военные не раскрыли точное место и количество дронов.
Также в Дании 25 сентября БпЛА заметили вблизи аэропорта Ольборг, однако представитель аэропорта отказался сообщать их количество.
В Финляндии зафиксировали полет дрона над гидроэлектростанцией Валаякоски.