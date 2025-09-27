Появлялись сообщения, что российские дроны и самолеты могли умышленно пересечь воздушное пространство Эстонии, Польши, Румынии, Латвии, Литвы и Балтийского моря. Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал в эфире 24 Канала, что маловероятно, что таким образом Кремль готовятся к войне с НАТО, однако есть нюанс.

Почему Россия совершает провокации против страны НАТО?

Василий Пехньо считает, что Россия не готова к войне со странами НАТО. Речь идет о физической войне. Однако гибридное противостояние продолжается уже давно. Пересечение дронами или самолетами воздушного пространства стран-членов Альянса является одним из элементов такой агрессии.

По его словам, несмотря на то, что российские дроны это делают, никто не объявляет о начале третьей мировой войны.

Начнется ли она, если дроны нанесут удары по гражданскому населению? Я не уверен. Начнется ли война, если сбить российский самолет? Я тоже думаю, что нет. Хотя это и является рискованным моментом эскалации,

– отметил военный обозреватель.

Он пояснил, если подобная эскалация произойдет, то это будет война в пределах ядерных стран. Следствием может стать гибель десятков миллионов гражданского населения.

Поэтому понятно, что наши западные партнеры будут рассудительными в принятии подобных решений,

– сказал Пехньо.

По его мнению, эффективный механизм воздействия на Россию использовали поляки, когда российские дроны залетели на их территорию. Они перекрыли границу с Белоруссией. Вследствие этого китайский экспорт, который через Россию и Беларусь попадает в Европейский Союз, понес большие потери.

Китай мог повлиять на страну-агрессора, ведь пока российские дроны, после этого инцидента, не пересекали воздушное пространство Польши.

Василий Пехньо подытожил, что, вероятно, Россия осуществляет подобные провокации против стран НАТО для того, чтобы ослабить их изнутри и создать хаос.

Как неизвестные дроны нарушают воздушное пространство НАТО?