Поліція та рятувальники з'ясовують обставини інциденту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.
Що відомо про знайдений дрон у Естонії?
У суботу, 27 вересня, місцевий житель Естонії натрапив на уламок дрона іноземного походження. Це сталось на узбережжі природоохоронної зони Луйтемаа. Частину безпілотника, ймовірно, винесло з моря.
На місці працюють Поліція безпеки (КаПо), Департамент поліції і прикордонної охорони та Рятувальний департамент. Вони збирають докази, щоб встановити, як уламок потрапив в Естонію та як опинився в морі.
На цей момент немає підстав вважати, що дрон залетів до Естонії або створював загрозу безпеці польотів, і за наявними даними він не містив вибухових речовин,
– йдеться в заяві поліції.
Інцидент перевіряють у рамках кримінальної справи, відкритої ще 2022 року для збору доказів агресії Росії проти України.
Днями у Європі почастішали випадки появи невідомих безпілотників у повітряному просторі різних країн. Так, військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу зазначив, що малоймовірно, що Кремль таким чином готується до прямої війни з НАТО. За його словами, порушення повітряного простору країн Альянсу є одним з елементів гібридного протистояння.
Де ще помітили дрони нещодавно?
Ввечері 26 вересня невідомі безпілотники зафіксували поблизу військових об'єктів у Данії. Військові не розкрили точне місце та кількість дронів.
Також у Данії 25 вересня БпЛА помітили поблизу аеропорту Ольборг, проте речник аеропорту відмовився повідомляти їхню кількість.
У Фінляндії зафіксували політ дрона над гідроелектростанцією Валаякоскі.