Поліція та рятувальники з'ясовують обставини інциденту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

Що відомо про знайдений дрон у Естонії?

У суботу, 27 вересня, місцевий житель Естонії натрапив на уламок дрона іноземного походження. Це сталось на узбережжі природоохоронної зони Луйтемаа. Частину безпілотника, ймовірно, винесло з моря.

На місці працюють Поліція безпеки (КаПо), Департамент поліції і прикордонної охорони та Рятувальний департамент. Вони збирають докази, щоб встановити, як уламок потрапив в Естонію та як опинився в морі.

На цей момент немає підстав вважати, що дрон залетів до Естонії або створював загрозу безпеці польотів, і за наявними даними він не містив вибухових речовин,

– йдеться в заяві поліції.

Інцидент перевіряють у рамках кримінальної справи, відкритої ще 2022 року для збору доказів агресії Росії проти України.

Днями у Європі почастішали випадки появи невідомих безпілотників у повітряному просторі різних країн. Так, військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу зазначив, що малоймовірно, що Кремль таким чином готується до прямої війни з НАТО. За його словами, порушення повітряного простору країн Альянсу є одним з елементів гібридного протистояння.

Де ще помітили дрони нещодавно?