Про таке інформує фінське видання Yele, передає 24 Канал.

Що відомо про невідомий БпЛА в небі над Фінляндією?

У місті Рованіємі зафіксували несанкціонований політ дрона над гідроелектростанцією Валаякоскі. Подія сталася на минулих вихідних, але про неї стало відомо лише нещодавно.

Зауважте! З початку серпня задля посилення безпеки всі електростанції країни визнали зонами, забороненими для польотів безпілотників.

Попри це випадковий перехожий помітив невідомий апарат над місцевою ГЕС. Чоловік одразу повідомив про це до поліції.

Правоохоронці регіону Лапландії підтвердили факт інциденту, але утрималися від детальних коментарів через процес розслідування.

До слова, цей об'єкт належить енергетичній компанії Kemijoki Oy. Керівник служби надзвичайних ситуацій Юха Кютелахті зазначив, що на станції встановлено систему відеоспостереження, проте камери не зафіксували особу, яка могла керувати дроном.

