Про таке інформує 24 Канал із посиланням на французьке видання L'Union.

Що відомо про невідомі дрони у Франції?

Інцидент стався у ніч із 21 на 22 вересня 2025 року над військовим табором Mourmelon-le-Grand у французькому департаменті Марна.

За даними місцевої делегації військового департаменту, у регіоні зафіксували польоти кількох неідентифікованих безпілотників.

Так, повідомляється, що дрони були невеликого розміру і не належали до військових апаратів.

Це не дрони, керовані військовими,

– наголосили в делегації, підкресливши, що інцидент є "винятковим".

Наразі немає доказів, що польоти пов'язані з іноземним втручанням, хоча точне походження апаратів залишається невідомим.

Зауважте! Табір Mourmelon-le-Grand, що займає понад 10000 гектарів, є важливим військовим об'єктом у Франції, де проводять навчання, маневри та підготовку військ.

Хоча за інформацією джерел L'Union дрони мали "значний розмір", у військовому департаменті наполягають на їхній компактності.

Важливо, що ці польоти також не пов'язані з діяльністю нового тактичного центру підготовки дронів (CETD) місцевого 51-го артилерійського полку, який працює з березня 2025 року.

Після інциденту в таборі посилили заходи безпеки та підвищили рівень пильності. Розслідування, яке проводить жандармерія, має встановити походження дронів та мету їхніх польотів.

До слова, використання дронів у Франції суворо регулюється, особливо над військовими об'єктами, де будь-які несанкціоновані польоти викликають серйозне занепокоєння.

