Про таке інформує 24 Канал із посиланням на французьке видання L'Union.
Актуально У Росії пригрозили війною, якщо НАТО зіб'є хоча б один їхній літак
Що відомо про невідомі дрони у Франції?
Інцидент стався у ніч із 21 на 22 вересня 2025 року над військовим табором Mourmelon-le-Grand у французькому департаменті Марна.
За даними місцевої делегації військового департаменту, у регіоні зафіксували польоти кількох неідентифікованих безпілотників.
Так, повідомляється, що дрони були невеликого розміру і не належали до військових апаратів.
Це не дрони, керовані військовими,
– наголосили в делегації, підкресливши, що інцидент є "винятковим".
Наразі немає доказів, що польоти пов'язані з іноземним втручанням, хоча точне походження апаратів залишається невідомим.
Зауважте! Табір Mourmelon-le-Grand, що займає понад 10000 гектарів, є важливим військовим об'єктом у Франції, де проводять навчання, маневри та підготовку військ.
Хоча за інформацією джерел L'Union дрони мали "значний розмір", у військовому департаменті наполягають на їхній компактності.
Важливо, що ці польоти також не пов'язані з діяльністю нового тактичного центру підготовки дронів (CETD) місцевого 51-го артилерійського полку, який працює з березня 2025 року.
Після інциденту в таборі посилили заходи безпеки та підвищили рівень пильності. Розслідування, яке проводить жандармерія, має встановити походження дронів та мету їхніх польотів.
До слова, використання дронів у Франції суворо регулюється, особливо над військовими об'єктами, де будь-які несанкціоновані польоти викликають серйозне занепокоєння.
Які країни були під атакою ворожих безпілотників раніше?
У Данії 25 вересня зафіксували польоти дронів над аеропортами Ольборг, Есб'єрг, Сендерборг і Скридструп. Поліція відкинула версію про приватні безпілотники, але не змогла ідентифікувати операторів чи перехопити апарати.
Норвегія також повідомляла про триразове порушення повітряного простору Росією у 2025 році. Інциденти, що тривали від однієї до чотирьох хвилин, стосувалися російських літаків над морем і сухопутним кордоном.
Водночас 19 вересня російські винищувачі вторглися в небо Естонії, що спонукало НАТО розглянути розміщення британських винищувачів F-35 в країні для посилення оборони.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на нещодавній інцидент, коли російські дрони залетіли в польський повітряний простір під час атаки на Україну. Він попередив Кремль про рішучу відповідь у разі повторних атак.