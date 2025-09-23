Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Коли літаки Росії залітали у Норвегію?

Норвегія вказала, що Росія порушила повітряний простір Норвегії тричі протягом весни та літа цього року. Двічі – над морем на північний схід від Варде у квітні та серпні, а третій – над безлюдною територією вздовж сухопутного кордону у Східному Фіннмарку в липні

Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. З усім тим, це інциденти, які ми розглядаємо дуже серйозно,

– сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

У порушенні повітряного простору Норвегії брали участь російські винищувачі СУ-24, СУ-33 та літаків L410 Turbolet. Тривали інциденти від однієї до чотирьох хвилин. Прем'єр Норвегії зазначив, що вони не можуть встановити, були вони навмисними, чи трапилися через навігаційні помилки.

За словами Йонаса Гара Стере, незалежно від причин, для Норвегії це неприйнятно. Він зауважив, що це дали зрозуміти Росії.

Як літаки Росії залетіли до Естонії?