У небо підняли винищувачі, активували ППО. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Оперативне командування ЗС країни.
Як Польща відреагувала на обстріл України?
Польські збройні сили активували сили та засоби у зв'язку з діями російської далекобійної авіації під час атаки по Україні 6 грудня.
У небо підняли винищувачі, а наземні системи ППО та радіолокаційного розпізнавання перевели у стан готовності.
Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору, особливо на прилеглих до небезпечних районів територіях,
– зауважили військові.
Також Оперативне командування повідомило, що моніторить поточну ситуацію, а збройні сили залишаються готовими до негайного реагування.
Що відомо про наслідки російської атаки?
Уранці суботи російські безпілотники дісталися Волинської області. Зокрема, серія вибухів пролунала в Луцьку, після чого в місті загорілися продуктові склади.
Усю ніч було неспокійно на Київщині – у Вишгородському та Бучанському районах виникли пожежі та зруйновано будинки, у Фастові пошкоджено залізничний вокзал. Укрзалізниця обмежила приміські маршрути.
На Чернігівщині росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури, також зафіксовано влучання в житловому секторі.
У Дніпропетровській області зруйновано приватний будинок, ще майже 10 – потрощено.