В небо подняли истребители, активировали ПВО. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование ВС страны.

Как Польша отреагировала на обстрел Украины?

Польские вооруженные силы активировали силы и средства в связи с действиями российской дальнобойной авиации во время атаки по Украине 6 декабря.

В небо подняли истребители, а наземные системы ПВО и радиолокационного распознавания перевели в состояние готовности.

Эти действия имеют превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства, особенно на прилегающих к опасным районам территориях,

– отметили военные.

Также Оперативное командование сообщило, что мониторит текущую ситуацию, а вооруженные силы остаются готовыми к немедленному реагированию.

Что известно о последствиях российской атаки?