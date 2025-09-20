В суботу в мережі поширили маршрут, яким летіли російські літаки. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на заяву Сил оборони Естонії.

Куди рухалися російські літаки, що вторглися в повітряний простір Естонії?

В Естонії продемонстрували траєкторію польоту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня зайшли в повітряний простір Естонії біля острова Вайнлоо.

За даними естонських Сил оборони, винищувачі перебували в небі над Естонією майже 12 хвилин із вимкненими транспондерами та без зв'язку.

Для реагування на вторгення естонські війська підняли літаки F-35, що патрулюють Балтійський регіон.

Зауважте! Це вже четверте порушення повітряного простору Естонії Росією цього року.

Як у світі відреагували на інцидент?