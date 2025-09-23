Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву ради за підсумками засідання.

Рада НАТО рішуче засуджує порушення повітряного простору Естонії 19 вересня, коли російські МіГи залетіли на територію країни.

Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО Алексус Гринкевич розповів про інцидент, зазначивши, що Росія поводиться безвідповідально, провокуючи країни ЄС та Альянсу.

Це вже вдруге за два тижні, коли Північноатлантична рада проводить засідання відповідно до статті 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на великомасштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками,

– пишуть у звіті.

Не лише Польща та Естонія, але й Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія і Румунія пережили повітряний напад з боку Росії. Москва свідомо порушила кордони та повітряний простір. На щастя, у всіх останніх випадках обійшлося без наслідків.

Однак рада зауважує, що саме Росія несе відповідальність за свої дії, що "призводять до ескалації". У заяві йдеться, – агресивні дії, що ставлять під загрозу людські життя мають припинитися. Інакше на "нерозважливі дії Росії" НАТО буде реагувати.

"Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО і країни-члени Альянсу використовуватимуть згідно з міжнародним правом усі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе і стримування всіх загроз з усіх боків", – підсумувала Північноатлантична рада.

Як НАТО могла протидіяти російським нападам?

Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу розповів, що для того, аби протидіяти Росії, варто було б наказати збити її винищувачі. За його словами, таке рішення вже показало ефективність у листопаді 2015 року, коли два російські літаки Су-24 вторглися в повітряний простір Туреччини та були знешкоджені турецькими F-16.

Що відомо про інцидент в Естонії?