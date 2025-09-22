Вкрай важливо, щоб НАТО встановило "червоні лінії" і не дозволило подібній російській агресії стати буденністю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Дивіться також Верхівка російських операцій, – ЦПД про "важливі" заяви Путіна напередодні Генасамблеї ООН

Як Путін тестує спроможності НАТО?

Кремль все ще відчуває себе досить сміливим, щоб пробувати на міцність східний фланг континенту,

– наголошує видання.

Російські провокації, йдеться у матеріалі, потребують жорсткої відповіді. У НАТО розглядають можливість змін у правилах ведення операцій, щоб швидше реагувати на повітряні порушення. Ключовим завданням є визначення чітких "червоних ліній", які стримають агресора.

"Ми повинні розробити чітку лінію і бути готовими діяти в її рамках", – заявив The Times маршал авіації Грег Бегвелл, колишній командувач Королівських ВПС.

При цьому, якщо Польща, Фінляндія та країни Балтії активно нарощують оборонний потенціал, то провідні західноєвропейські гравці – Велика Британія, Франція та Німеччина – поки що не демонструють належного темпу.

У статті також зазначається, що виклики безпеці надходять не лише від Росії. Так, вперше в історії британська служба MI5 планує видати поради парламентарям для захисту від іноземного шпигунства.

"У якомусь сенсі, ці рекомендації потрібні всім нам. Загрози нашому світу і способу життя численні; для їхнього захисту потрібні пильність і самопожертва", – підсумовує The Times.

Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу наголосив, що достатньо було збити один літак, аби Путін усе зрозумів. Порушення повітряного простору довго б не повторювалися. Саме це сталося у випадку зі збиттям російського літака силами Туреччини.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії?