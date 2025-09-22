Крайне важно, чтобы НАТО установило "красные линии" и не позволило подобной российской агрессии стать обыденностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
Как Путин тестирует способности НАТО?
Кремль все еще чувствует себя достаточно смелым, чтобы пробовать на прочность восточный фланг континента,
– отмечает издание.
Российские провокации, говорится в материале, требуют жесткого ответа. В НАТО рассматривают возможность изменений в правилах ведения операций, чтобы быстрее реагировать на воздушные нарушения. Ключевой задачей является определение четких "красных линий", которые сдержат агрессора.
"Мы должны разработать четкую линию и быть готовыми действовать в ее рамках", – заявил The Times маршал авиации Грег Бегвелл, бывший командующий Королевских ВВС.
При этом, если Польша, Финляндия и страны Балтии активно наращивают оборонный потенциал, то ведущие западноевропейские игроки – Великобритания, Франция и Германия – пока не демонстрируют должного темпа.
В статье также отмечается, что вызовы безопасности поступают не только от России. Так, впервые в истории британская служба MI5 планирует выдать советы парламентариям для защиты от иностранного шпионажа.
"В каком-то смысле, эти рекомендации нужны всем нам. Угрозы нашему миру и образу жизни многочисленны; для их защиты нужны бдительность и самопожертвование", – подытоживает The Times.
Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала отметил, что достаточно было сбить один самолет, чтобы Путин все понял. Нарушение воздушного пространства долго бы не повторялись. Именно это произошло в случае со сбиванием российского самолета силами Турции.
Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии?
Эстония созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за нарушения своего воздушного пространства 3-мя МиГ-31 России 19 сентября. Они находились в пространстве балтийской страны 12 минут.
Пилоты страны-агрессора подтвердили поступление сигнала от итальянских летчиков, патрулировавших на F-35. Россияне проигнорировали его и не придерживались указаний.
В НАТО обсуждают возможность сбивания российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство Альянса.