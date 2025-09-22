Все меры, от дипломатических до военных, будут обсуждаться в рамках НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Смотрите также Достаточно было сбить один самолет, чтобы Путин все понял, – политолог о МиГах в Эстонии

Может ли НАТО сбивать российские самолеты?

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене инициировала дискуссию о возможности сбивания российских самолетов в зоне, контролируемой Альянсом.

Граница НАТО на северо-востоке испытывается не безосновательно. Нам нужно действовать серьезно. P.S. Турция подала пример 10 лет назад. И это то, что стоит учесть,

– написала она в Facebook.

Такой же призыв прозвучал и от президента Чехии Петра Павела. Идею поддерживают польские и немецкие политики.

Европейские и украинские чиновники опасаются, что Россия будет продвигать свою линию и дальше. Нарушения воздушного пространства могут участиться, будут взрываться склады боеприпасов, в конце концов в страны НАТО будут заходить небольшие вооруженные группы России.

Сейчас речь идет о нарушении воздушного пространства, вскоре об обстреле отдельных целей, а потом появятся российские солдаты,

– говорит Юрген Хардт, политик из Христианских демократов.

Может ли Европа последовать турецкому примеру?

24 ноября 2015 года на сирийско-турецкой границе, вблизи города Яйладаги в турецкой провинции Хатай турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24М.

Тогда, по данным турецкой стороны, самолет нарушил воздушное пространство Турции примерно на 17 секунд. Турецкие военные заявили, что за пять минут до сбития самолета они выдали десять радиопредупреждений российским пилотам.

Москва тогда ввела экономические санкции против Турции, ограничила военное сотрудничество и приостановила туризм, а также развернула в Сирии современные ракетные системы С-400 и усилила сопровождение самолетов.

В середине 2016 года отношения между Россией и Турцией начали нормализоваться.

Турецкий пример демонстрирует, что сбивание российского самолета не обязательно ведет к военной эскалации. Однако стоит понимать, что Москва отнюдь не хотела значительной конфронтации с Анкарой. Россия является одним из основных поставщиков природного газа Турции (газопроводы "Голубой поток", "Турецкий поток") и основным партнером в секторе атомной энергетики – российский "Росатом" строит атомную электростанцию "Аккую" в Турции. Также Россия закупает много турецкой сельскохозяйственной продукции. Подобные нюансы не касаются ЕС.

Ранее российские МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии