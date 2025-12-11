Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине 11 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Смотрите также Они шокированы, – политический эксперт назвал самый большой страх Европы
Что говорят в НАТО об угрозе войны?
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса должны быть готовы к возможной агрессии России.
Он отметил, что в основном общество в Европе "самодовольное и не чувствует срочности". Также, мол, многие верят, что время на их стороне, однако Рютте убеждает в обратном.
По мнению генсека НАТО, Россия представляет угрозу для стран Альянса, которые являются ее следующей целью.
Мы должны быть готовы к масштабной войне, которую пережили наши деды и прадеды,
– добавил Рютте.
Готовится ли НАТО к войне?
Россия способна быстрее восстановить свой военный потенциал, чем прогнозировали ранее, считает министр обороны Германии Писториус. Он подчеркнул, что Германия и союзники должны усиливать оборонительные способности.
По данным ISW, россияне также активизируют диверсионные и разведывательные операции в Европе. Это, по мнению аналитиков, может создать риски для НАТО быстрее, чем это кажется.
Ранее сообщалось, что Швеция назвала Россию "реальной угрозой" и готовится увеличить инвестиции в оборонный сектор.