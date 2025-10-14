Аналитики также отмечают, что любое будущее прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине, позволит ей быстро перебросить войска к восточной границе с Альянсом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Путин – в отчаянии: конгрессмен США объяснил, чего ожидать странам НАТО от России

Когда Россия может атаковать страны НАТО?

В ISW отмечают, что европейские чиновники продолжают фиксировать усиление скрытых и открытых атак России против стран Европы. Это означает, что Москва перешла к так называемой "Фазе ноль" – этапу информационной и психологической подготовки к вероятной будущей войне России и НАТО.

Кроме этого, недавно руководитель Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич заявил, что Россия использует криптовалюту для подкупа наемников, которые устраивают диверсии в европейских странах и это делает невозможным отслеживание таких платежей европейскими спецслужбами.

По словам Ценкевича, Москва все чаще полагается на местных жителей для выполнения ими разовых диверсионных или шпионских миссий. Чиновник рассказал, что в 2023 году Польша обнаружила сеть таких агентов, которых завербовало Главное управление Генштаба России и финансировало преимущественно за криптовалюту.

Ценкевич считает, что таким образом Кремль пытается минимизировать собственные риски и использует этот тип оплаты для обхода западных санкций. Он также отметил, что Польша сейчас находится в "состоянии войны" в киберпространстве. В частности, Варшава обвиняет Россию в организации недавней кибератаки, направленной на остановку водоснабжения в Гданьске.

Стоит заметить, что президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер 13 октября также заявил, что частота российских атак на Европу является "новым уровнем конфронтации". По его словам, Россия пытается тестировать границы Европы, подорвать единство НАТО, дестабилизировать европейские демократии, разделить общества и запугать население.

Егер подчеркнул, что европейские страны должны готовиться к дальнейшей эскалации со стороны России и не могут исходить из предположения, что Москва не совершит военное нападение на НАТО до 2029 года.

В Институте изучения войны напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 12 октября сравнил недавние российские атаки против Европы с действиями российского диктатора Владимира Путина в 2014 году, когда тот использовал незаконную аннексию Крыма для проверки реакции Запада.

Зеленский предупредил, что Путин готовит российское общество к вероятной агрессии против стран Балтии и Польши. В ISW отмечают, что это может создать серьезную угрозу для Альянса значительно раньше, чем сейчас ожидают в большинстве европейских столиц.

Вероятность войны между Россией и НАТО: что стоит знать?