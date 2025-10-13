Об этом в комментарии для Kyiv Post рассказал конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, передает 24 Канал.

Как американский политик прокомментировал действия Путина?

Бэкон отметил, что действия Кремля свидетельствуют о дальнейшем агрессивном поведении режима Владимира Путина. По его мнению, российский президент все больше теряет контроль и становится опасным для соседних государств.

Путин – загнанная в угол крыса, и он в отчаянии,

– заявил конгрессмен, подчеркнув, что такие шаги России нельзя игнорировать.

Кроме того, Дон Бэкон призвал страны НАТО, в частности Эстонию, оставаться максимально бдительными в контексте роста военных угроз и укреплять оборонную готовность.

По его убеждению, Альянс должен не ждать развития событий, а уже сейчас продемонстрировать решительную поддержку восточным государствам-членам НАТО, которые непосредственно граничат с Россией.

К слову, примеры российской военной агрессии в Эстонии фиксировали и раньше. Речь идет случай 19 сентября, когда истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны и находились над территорией Эстонии около 12 минут.

Поэтому, считает республиканец, НАТО должно действовать на опережение, усиливая присутствие и оборонительные возможности в регионе Балтии, чтобы сдержать возможную эскалацию со стороны Москвы.

Что этому предшествовало?