На це відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 канал. Лейтенант пояснив мету інформаційної стратегії Росії.

Навіщо росіяни анонсували заяву Путіна 22 вересня?

За словами коваленка, Путін – це "верхівка" російських когнітивних та інформаційних операцій. Анонс його заяв напередодні Генасамблеї ООН 22 вересня – саме інформаційна стратегія Росії

Вони (росіяни – 24 Канал) хочуть, щоб в кулуарах у Нью-Йорку говорили з огляду на його (Путіна – 24 Канал) слова. Звісно ж, не з трибун, бо вирішується все завжди в кулуарах,

– зазначив керівник ЦПД.

Таким чином президент держави-агресорки спробує вплинути на Захід, зокрема після інцидентів із винищувачами над Естонією та дронами в країнах НАТО.

Однак Коваленко наголосив і на іншому – Путін не знає, про що Дональд Трамп говорив із Сі Цзіньпіном. "Судячи з активності Путіна, керівник сировинного придатка Китаю під назвою Росія побоюється невідомості", – додав лейтенант.

Генасамблея ООН 22 вересня: що відомо?