Так, у коментарі ЗМІ Дмитро Пєсков розповів про плани російського диктатора на день, передає 24 Канал із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
Про що говоритиме Путін 22 вересня?
За словами чиновника, після 14:00 або 14:30 Путін проведе нараду з постійними членами Радбезу. "Це буде оперативна нарада", – уточнив посадовець.
Ми очікуємо важливу заяву президента Путіна,
– заявив Пєсков.
Наразі невідомо, що такого важливого планує видати очільник Кремля.
Також під час брифінгу Пєсков прокоментував інцидент із російськими винищувачами в Естонії. Він назвав звинувачення з боку Таллінна "бездоказовими". Раніше провину заперечило міноборони Росії, запевнивши, що 19 вересня три винищувачі не порушували повітряний простір Естонії, а пролітали над "нейтральними водами" Балтійського моря.
Які останні заяви робив Путін та його посіпаки?
- Дональд Трамп нещодавно заявив, що Путін підвів його. У Кремлі відреагували на слова американського президента. Пєсков заявив, що Трамп дуже емоційно ставиться до питання врегулювання війни в Україні.
- Володимир Путін озвучив чисельність окупантів в Україні. За його словами, на лінії бойового зіткнення перебувають понад 700 тисяч російських військових.
- Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія готова піти на компроміс у переговорах з Україною за умови, що будуть забезпечені її законні інтереси у сфері безпеки та "інтереси російських людей в Україні".