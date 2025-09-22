Так, в комментарии СМИ Дмитрий Песков рассказал о планах российского диктатора на день, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
О чем будет говорить Путин 22 сентября?
По словам чиновника, после 14:00 или 14:30 Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза. "Это будет оперативное совещание", – уточнил чиновник.
Мы ожидаем важное заявление президента Путина,
– заявил Песков.
Пока неизвестно, что такого важного планирует выдать глава Кремля.
Также во время брифинга Песков прокомментировал инцидент с российскими истребителями в Эстонии. Он назвал обвинения со стороны Таллинна "бездоказательными". Ранее вину отрицало минобороны России, заверив, что 19 сентября три истребителя не нарушали воздушное пространство Эстонии, а пролетали над "нейтральными водами" Балтийского моря.
Какие последние заявления делал Путин и его приспешники?
- Дональд Трамп недавно заявил, что Путин подвел его. В Кремле отреагировали на слова американского президента. Песков заявил, что Трамп очень эмоционально относится к вопросу урегулирования войны в Украине.
- Владимир Путин озвучил численность оккупантов в Украине. По его словам, на линии боевого соприкосновения находятся более 700 тысяч российских военных.
- Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова пойти на компромисс в переговорах с Украиной при условии, что будут обеспечены ее законные интересы в сфере безопасности и "интересы русских людей в Украине".