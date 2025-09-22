Так, в комментарии СМИ Дмитрий Песков рассказал о планах российского диктатора на день, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

О чем будет говорить Путин 22 сентября?

По словам чиновника, после 14:00 или 14:30 Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза. "Это будет оперативное совещание", – уточнил чиновник.

Мы ожидаем важное заявление президента Путина,

– заявил Песков.

Пока неизвестно, что такого важного планирует выдать глава Кремля.

Также во время брифинга Песков прокомментировал инцидент с российскими истребителями в Эстонии. Он назвал обвинения со стороны Таллинна "бездоказательными". Ранее вину отрицало минобороны России, заверив, что 19 сентября три истребителя не нарушали воздушное пространство Эстонии, а пролетали над "нейтральными водами" Балтийского моря.

Какие последние заявления делал Путин и его приспешники?