Представитель Кремля Дмитрий Песков сослался на эмоциональность Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское СМИ Интерфакс.

Как в России отреагировали на критику Трампа в сторону Путина?

Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, касается этой темы,

– прокомментировал заявление Трампа Песков.

Он добавил, что Путин якобы остается сторонником дипломатического урегулирования войны с Украиной и "делает для этого много". По его словам конфронтации и "накручиванию напряженности" способствуют в Европе.

Трамп ранее заявил, что Путин его "действительно подвел"