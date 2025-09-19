Представитель Кремля Дмитрий Песков сослался на эмоциональность Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское СМИ Интерфакс.
Как в России отреагировали на критику Трампа в сторону Путина?
Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, касается этой темы,
– прокомментировал заявление Трампа Песков.
Он добавил, что Путин якобы остается сторонником дипломатического урегулирования войны с Украиной и "делает для этого много". По его словам конфронтации и "накручиванию напряженности" способствуют в Европе.
Трамп ранее заявил, что Путин его "действительно подвел"
Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала своей второй каденции он закончил или предотвратил 7-ми войн.
Он добавил, что войну в Украине считал самой легкой для решения. Однако, по его словам, Путин его "действительно подвел".
Трамп подчеркнул, что Путин убивает как украинцев, так и россиян, последних даже больше. Он выразил надежду, что война вскоре будет завершена.