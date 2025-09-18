Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Путина на встрече с лидерами фракций.
Сколько россиян в Украине?
Комментируя идею о квотах для российских солдат в органах власти, Путин заверил, что не все оккупанты "видят себя госслужащими".
"Понимаете, на линии боевого соприкосновения более 700 тысяч человек находится", - добавил диктатор.
Он предложил выбирать среди оккупантов только таких людей, которые "хотят и склонны к такому виду деятельности" – то есть к работе в органах власти.
Заметим! На днях число в 700 тысяч оккупантов в Украине озвучили и в ГУР. Юсов уточнил, что эта цифра учитывает силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.
Война России против Украины: последние новости
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 930 российских оккупантов. Общие потери врага по состоянию на 18 сентября составляют 1 098 380 человек.
В течение суток на фронте произошло 184 боевых столкновения. Больше всего боев было на Покровском направлении – 69, Новопавловском – 22, и Лиманском – 21.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала заметил, что оккупанты имеют давнюю проблему с логистикой. Говорится о нехватке пищи и воды на труднодоступных позициях. Дроны доставляют только батареи и радиостанции.