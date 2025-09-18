Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Путина на встрече с лидерами фракций.

Смотрите также Индия и Китай спонсируют войну России против Украины: могут ли санкции Трампа нанести ей смертельный удар

Сколько россиян в Украине?

Комментируя идею о квотах для российских солдат в органах власти, Путин заверил, что не все оккупанты "видят себя госслужащими".

"Понимаете, на линии боевого соприкосновения более 700 тысяч человек находится", - добавил диктатор.

Он предложил выбирать среди оккупантов только таких людей, которые "хотят и склонны к такому виду деятельности" – то есть к работе в органах власти.

Заметим! На днях число в 700 тысяч оккупантов в Украине озвучили и в ГУР. Юсов уточнил, что эта цифра учитывает силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

Война России против Украины: последние новости