Скільки росіян в Україні?

Коментуючи ідею про квоти для російських солдатів в органах влади, Путін запевнив, що не всі окупанти "бачать себе держслужбовцями".

"Розумієте, на лінії бойового зіткнення понад 700 тисяч осіб перебуває", - додав диктатор.

Він запропонував вибирати серед окупантів тільки таких людей, які "хочуть і схильні до такого виду діяльності" – тобто до роботи в органах влади.

Зауважимо! Днями число у 700 тисяч окупантів в Україні озвучили й в ГУР. Юсов уточнив, що ця цифра враховує сили підтримки, спецслужби та Росгвардію.

