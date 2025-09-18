Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Путіна на зустрічі з лідерами фракцій.

Скільки росіян в Україні?

Коментуючи ідею про квоти для російських солдатів в органах влади, Путін запевнив, що не всі окупанти "бачать себе держслужбовцями".

"Розумієте, на лінії бойового зіткнення понад 700 тисяч осіб перебуває", - додав диктатор.

Він запропонував вибирати серед окупантів тільки таких людей, які "хочуть і схильні до такого виду діяльності" – тобто до роботи в органах влади.

Зауважимо! Днями число у 700 тисяч окупантів в Україні озвучили й в ГУР. Юсов уточнив, що ця цифра враховує сили підтримки, спецслужби та Росгвардію.

  • За минулу добу ЗСУ ліквідували 930 російських окупантів. Загальні втрати ворога станом на 18 вересня складають 1 098 380 осіб.

  • Протягом доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Найбільше боїв було на Покровському напрямку – 69, Новопавлівському – 22, та Лиманському – 21.

  • Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу зауважив, що окупанти мають давню проблему з логістикою. Мовиться про брак їжі та води на важкодоступних позиціях. Дрони доставляють лише батареї та радіостанції.