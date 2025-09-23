Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление совета по итогам заседания.

Что решили в НАТО при рассмотрении нарушения воздушного пространства Эстонии?

Совет НАТО решительно осуждает нарушение воздушного пространства Эстонии 19 сентября, когда российские МиГи залетели на территорию страны.

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО Алексус Гринкевич рассказал об инциденте, отметив, что Россия ведет себя безответственно, провоцируя страны ЕС и Альянса.

Это уже второй раз за две недели, когда Североатлантический совет проводит заседание в соответствии со статьей 4. 10 сентября Совет провел консультации в ответ на крупномасштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками,

– пишут в отчете.

Не только Польша и Эстония, но и Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния пережили воздушное нападение со стороны России. Москва сознательно нарушила границы и воздушное пространство. К счастью, во всех последних случаях обошлось без последствий.

Однако совет отмечает, что именно Россия несет ответственность за свои действия, что "приводят к эскалации". В заявлении говорится, – агрессивные действия, ставящие под угрозу человеческие жизни должны прекратиться. Иначе на "безрассудные действия России" НАТО будет реагировать.

"Россия не должна иметь никаких сомнений: НАТО и страны-члены Альянса будут использовать в соответствии с международным правом все необходимые военные и невоенные средства для защиты себя и сдерживания всех угроз со всех сторон", – подытожил Североатлантический совет.

Как НАТО могла противодействовать российским нападениям?

Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала рассказал, что для того, чтобы противодействовать России, стоило бы приказать сбить ее истребители. По его словам, такое решение уже показало эффективность в ноябре 2015 года, когда два российских самолета Су-24 вторглись в воздушное пространство Турции и были обезврежены турецкими F-16.

Что известно об инциденте в Эстонии?