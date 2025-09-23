В Эстонии могут разместить британское ядерное оружие на фоне инцидента с Россией

Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Ханно Певкур. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Безрассудные провокации Путина требуют серьезного ответа: редакторская колонка WP

Как Эстония может ответить на нарушение Россией своего воздушного пространства?

"Двери всегда открыты для союзников", – отметил Певкур, отвечая на вопрос о возможном размещении F-35A. Британские истребители уже патрулируют небо над Балтией в рамках миссии НАТО на авиабазе Амари, а новые самолеты шестого поколения ожидаются до конца десятилетия.

Эстония не имеет собственных современных истребителей, поэтому на авиабазе Амари дежурят британские F-35 и Typhoon, а также самолеты других союзников. Министр обороны подчеркнул, что любые действия НАТО должны быть пропорциональными и приниматься с учетом конкретной ситуации.

Россия отрицает нарушение эстонского воздушного пространства, однако, по словам Певкура, Эстония имеет доказательства и поддерживала контакт с пилотами через радиосвязь. Самолеты России были вынуждены покинуть зону контроля благодаря вмешательству итальянских F-35.

Сейчас НАТО проводит консультации относительно дальнейших шагов после инициативы Эстонии согласно статье 4. Премьер Польши Дональд Туск и британский министр иностранных дел Иветт Купер подтвердили готовность противодействовать любым нарушениям воздушного пространства Альянса.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин выразил готовность продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на один год, если США предпримут аналогичные шаги.

Как рассказал в эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович, нынешняя реакция НАТО на инцидент в Эстонии вызывает вопросы. В 2015-м после 5 минут пребывания в небе Турции российский самолет сбили. Ответ страны был вполне понятным и не вызвал лишних вопросов. На этот раз российские истребители находились в пространстве Эстонии 12 минут.