В Естонії можуть розмістити британську ядерну зброю на тлі інциденту з Росією

Відповідну заяву зробив міністр оборони країни Ханно Певкур. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Як Естонія може відповісти на порушення Росією свого повітряного простору?

"Двері завжди відчинені для союзників", – зазначив Певкур, відповідаючи на запитання про можливе розміщення F-35A. Британські винищувачі вже патрулюють небо над Балтією в рамках місії НАТО на авіабазі Амарі, а нові літаки шостого покоління очікуються до кінця десятиліття.

Естонія не має власних сучасних винищувачів, тому на авіабазі Амарі чергують британські F-35 і Typhoon, а також літаки інших союзників. Міністр оборони підкреслив, що будь-які дії НАТО повинні бути пропорційними та ухвалюватися з огляду на конкретну ситуацію.

Росія заперечує порушення естонського повітряного простору, однак, за словами Певкура, Естонія має докази і підтримувала контакт із пілотами через радіозв’язок. Літаки Росії були змушені залишити зону контролю завдяки втручанню італійських F-35.

Наразі НАТО проводить консультації щодо подальших кроків після ініціативи Естонії згідно зі статтею 4. Прем’єр Польщі Дональд Туск та британська міністерка закордонних справ Іветт Купер підтвердили готовність протидіяти будь-яким порушенням повітряного простору Альянсу.

На тлі цих подій президент Росії Володимир Путін висловив готовність продовжити договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь на один рік, якщо США вчинять аналогічні кроки.

Як розповів в ефірі 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович, нинішня реакція НАТО на інцидент в Естонії викликає питання. У 2015-му після 5 хвилин перебування в небі Туреччини російський літак збили. Відповідь країни була цілком зрозумілою та не викликала зайвих питань. Цього разу російські винищувачі перебували у просторі Естонії 12 хвилин.