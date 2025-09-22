У Washington Post вийшла редакційна колонка з цього приводу, НАТО закликають збивати російські літаки, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи почнуть країни НАТО збивати російські літаки: The Times оцінило шанси

Як НАТО має реагувати на порушення свого повітряного простору з боку Росії?

Найкращий шлях для лідерів НАТО – чітко дати зрозуміти, що будь-які подальші російські військові літаки, які вторгатимуться в їхній повітряний простір, будуть негайно збиті,

– підкреслили у виданні.

Цей інцидент став четвертим порушенням естонського повітряного простору Росією за поточний рік. Літаки летіли без поданих планів польотів, з вимкненими транспондерами, і не реагували на авіадиспетчерські служби, перебуваючи в повітрі 12 хвилин.

Схожа ситуація вже мала місце в Туреччині майже десять років тому: 24 листопада 2015 року турецькі ВПС збили російський Су-24 на кордоні з Сирією. Цей випадок не призвів до широкомасштабного конфлікту, але чітко показав Путіну, що він заплатить ціну за випробування рішучості країни.

Російські провокації останніх років, особливо після саміту Путіна з Дональдом Трампом, були спробою скористатися відсутністю рішучого опору з боку США та послабити гарантії взаємної оборони Альянсу.Попередження Росії про те, що її безрозсудність матиме наслідки, і її дотримання тепер стало необхідним. Приклад Туреччини 2015 року, коли пілот Су-24 загинув, а НАТО підтримало союзника, демонструє ефективність рішучого стримування.

На тлі цих подій перспективи миру в Україні виглядають все більш похмурими. Без активного тиску на Путіна агресія Кремля лише посилюватиметься.

Визначення червоної лінії та її дотримання разом із союзниками надішле важливий сигнал Путіну та всім супротивникам Америки,

– наголосили у Washington Post.

Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу наголосив, що достатньо було збити один літак, аби Путін усе зрозумів. Порушення повітряного простору довго б не повторювалися. Саме це сталося у випадку зі збиттям російського літака силами Туреччини.

Раніше російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії