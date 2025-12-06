Монітори повідомляють про щонайменше 3 борти у небі. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія масовано атакує Україну з повітря: де зараз тривога і найбільша загроза

Що відомо про загрозу ракетного обстрілу 6 грудня?

Ближче до 5 ранку моніторингові спільноти у соціальних мережах повідомили, що у центральних регіонах Росії у небі перебуває кілька бортів стратегічної авіації ворога.

Мовилося про щонайменше 3 борти Ту-95МС. Утім, деякі канали згадували й Ту-160, а також більшу цифру – як-от 7.

Зліт цих літаків відбувся на тлі масованої атаки БпЛА, що тривала всю ніч. Крім цього, російська армія застосувала балістику та піднімала Міг-31К, випустивши "Кинджали" у бік Київської області.

Хай там як, якщо з "ТУшок" відбудуться пуски, то крилаті ракети (мовиться про Х-101) у наш повітряний простір можуть залетіти ближче до 6 ранку. О 5 ранку монітори повідомили, що пускові маневри вже відбулися.

Станом на 05:20 є вже й підтвердження від Повітряних сил: ймовірно, здійснено пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160МС.

А о 05:30 стало відомо, що "Калібри" також летять до нас. Монітори пишуть, відбулися пуски, тож ці ракети дістануться приблизно у той самий час, що і Х-101.

Де ще були вибухи через масовану атаку цієї ночі?