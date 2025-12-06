Мониторы сообщают о по меньшей мере 3 бортах в небе. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия массированно атакует Украину с воздуха: где сейчас тревога и наибольшая угроза

Что известно об угрозе ракетного обстрела 6 декабря?

Ближе к 5 утра мониторинговые сообщества в социальных сетях сообщили, что в центральных регионах России в небе находится несколько самолетов стратегической авиации врага.

Говорилось о по меньшей мере 3 бортах Ту-95МС. Впрочем, некоторые каналы упоминали и Ту-160, а также большую цифру – например 7.

Взлет этих самолетов состоялся на фоне массированной атаки БПЛА, продолжавшейся всю ночь. Кроме этого, российская армия применила баллистику и поднимала МиГ-31К, выпустив "Кинжалы" в сторону Киевской области.

Как бы там ни было, если с "ТУшек" состоятся пуски, то крылатые ракеты (говорится о Х-101) в наше воздушное пространство могут залететь ближе к 6 утра. В 5 утра мониторы сообщили, что пусковые маневры уже состоялись.

По состоянию на 05:20 есть уже и подтверждение от От Воздушных сил: вероятно, осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160МС.

А в 05:30 стало известно, что "Калибры" также летят к нам. Мониторы пишут, состоялись пуски, так что эти ракеты доберутся примерно в то же время, что и Х-101.

Где еще были взрывы из-за массированной атаки этой ночью?