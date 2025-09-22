По мнению Москвы, обвинения в сторону России являются продолжением линии конфронтации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское медиа "Вы слушали Маяк".
Что Песков сказал о нарушении воздушного пространства Эстонии?
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Минобороны России опровергает заявления о том, что российские самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии. Он добавил, что Эстония не дала данные объективного контроля.
Песков заявил, что Россия считает эти заявления "пустыми и безосновательными". Он назвал это продолжением линии напряжения и провокации конфронтации.
По словам Пескова, страны Балтии постоянно идут по этой линии и это в России "наблюдают постоянно".
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, что российские провокации с самолетами – это однозначная разведка. Россия проверяет готовность европейских систем ПВО и решимость Европы реагировать.
Ранее российские МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии
Три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября, пробыв там 12 минут.
Эстония вызвала Временного поверенного в делах России для выражения протеста и вручения ноты, подчеркнув беспрецедентность инцидента.
Пилоты страны-агрессора подтвердили поступление сигнала от итальянских летчиков, патрулировавших на F-35. Несмотря на это, россияне проигнорировали его и фактически не придерживались указаний.