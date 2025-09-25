Про це в четвер, 25 вересня, заявив російський посол у Франції Олексій Мєшков. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на RTL.

Чому Росія пригрозила НАТО початком війни?

За словами глави диппредставництва країни-агресорки, літаки НАТО нібито "досить часто" порушують повітряний простір Росії, однак при цьому їх ніхто не збиває.

Тож якщо Альянс зіб'є під приводом порушення повітряного простору російський борт, це означатиме початок військового конфлікту.

Це буде війна,

– наголосив Мєшков.

Цю заяву прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, росіяни "брешуть", оскільки "дуже бояться, що це станеться". Раніше НАТО в Туреччині вже збивало літак країни-агресорки, що минулося без обіцяних наслідків.

Не варто слухати російську дурню. Треба збивати літаки і бити по Росії у відповідь на їхні дрони. Нічого не буде, лишень швидше завершиться режим Путіна,

– написав Коваленко.

До слова, в етері 24 Каналу політолог Георгій Чижов розповів, як західні країни можуть протидіяти порушенню їхнього повітряного простору. Він також нагадав, як у листопаді 2015 року два російські літаки Су-24 вторглися з території Сирії до Туреччини. Винищувачі F-16 атакували один борт, що розбився опісля. "Достатньо було збити один літак, аби Путін усе зрозумів. А саме, що є серйозні люди, які готові дати відсіч", – вважає Чижов.

Як російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії?